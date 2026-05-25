Lucía Feijoo Viera

Estas son las joyas halladas por la Policía en el despacho de Zapatero

Los agentes de la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional encontraron casi un centenar de joyas y relojes en una caja fuerte situada en una de las habitaciones del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz que, según su secretaria, Gertrudis 'Gertru' Alcázar, procedían de la vivienda "de don José Luis y doña Sonsoles". Así lo detalla el acta de entrada y registro en estas dependencias a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Más información