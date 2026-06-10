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En la esquina de Rosselló con Sardenya, grupos de independentistas y españolistas se enfrentan a gritos. Gritos de "Independencia" y"Fuera fascistas de nuestros barrios" contra "Viva España"

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Jordi Ribalaygue

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