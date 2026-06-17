PI STUDIO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona: "El Mediterráneo forma parte de nuestro objetivo estratégico"

"El Mediterráneo forma parte de nuestro objetivo estratégico. El primer concepto en el que todas las universidades trabajamos en definir es como podemos interpretar el ámbito universitario europeo. Tenemos que incluir en esta idea la necesidad de tener en cuenta el espacio Mediterráneo. Probablemente, el programa Erasmus+ es la contribución más importante a la construcción de la red europea entre ciudadanos", ha aportado Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona