Lucía Feijoo Viera

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Saiz pregunta al portero del Sabadell si sabe lo que ha hecho Pedro Sánchez por el deporte

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado que le preguntaría al portero del Sabadell si conoce que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha multiplicado por ocho las becas o que ha fortalecido las pensiones de los deportistas de alto nivel". "Iría un poco más allá, le preguntaría si sabe que es el presidente del Gobierno que ha hecho del deporte un derecho ciudadano y es quien ha fortalecido la protección, sobre todo a efectos de pensiones, para los deportistas de alto nivel. Ese es Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno", ha manifestado la ministra al ser cuestionada por el comportamiento de Diego Fuoli, durante la celebración del ascenso del equipo a Segunda. Saiz, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha felicitado a la afición del Sabadell por el ascenso y ha señalado que "una actitud así no puede ensombrecer un éxito deportivo y una celebración como el ascender a Segunda". "Pero el portero del Sabadell no inventó ninguna expresión. Hay quien acuña el insulto como única herramienta política cuando faltan argumentos. Desde mi ministerio estamos comprometidos a través de diferentes convenios, entre otros, con LaLiga para desterrar el odio de los campos de fútbol, de los valores del deporte", ha añadido.