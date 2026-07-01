Lucía Feijoo Viera

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Ayuso continúa apretando con la ley de nietos: "¿Están intentando nacionalizar socialistas?"

Nuevo aldabonazo de Isabel Díaz Ayuso contra la ley de nietos, la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite la nacionalización de descendientes de exiliados de la Guerra Civil. Si el pasado lunes ya advirtió sobre el papel de funcionarios y cónsules en ese proceso de nacionalización hoy ha insistido en el carácter ideológico de una medida que ha dicho "pretende provocar voto a la izquierda". "No son los gallegos, no son los asturianos, no son los vascos que un buen día emigraron, no. Se va de tal periodo a tal periodo concretamente, se busca ideológicamente a la persona nacionalizada", ha aseverado. "¿Están intentando nacionalizar socialistas?", se ha preguntado.