Lucía Feijoo Viera

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Bolaños: "Begoña Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia"

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha cuestionado la decisión del juez sustituto de Juan Carlos Peinado de impedir a Begoña Gómez acompañar al presidente del Gobierno a la cumbre de la OTAN que se celebra entre este martes y miércoles en Ankara (Turquía). Lo que sí ha permitido el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, el magistrado Antonio Viejo, es que acuda a Londres para asistir a la graduación de su hija al considerar que Turquía "no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional". Frente a la argumentación del escrito, el titular de Justicia ha recordado que ni Reino Unido ni Turquía son parte del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. Asimismo, ha equiparado la colaboración tanto judicial como policial con ambos países, calificándola de “extraordinaria”. Más información