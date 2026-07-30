Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, Ávila / Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, Ávila

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila) y mantiene un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio.

TEMAS

Tracking Pixel Contents