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DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, Ávila
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila) y mantiene un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio.
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