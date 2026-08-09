Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin
La playa del Trampolín de Ceuta se convierte en un campamento improvisado para 1.500 migrantes

La playa del Trampolín de Ceuta se convierte en un campamento improvisado para 1.500 migrantes

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La playa del Trampolín de Ceuta se convierte en un campamento improvisado para 1.500 migrantes

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La playa del Trampolín de Ceuta se ha convertido en los últimos días en el improvisado hogar de alrededor de 1.500 inmigrantes que, sin espacio en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), sobresaturado, permanecen en este enclave mientras esperan una salida a su situación. El 80 por ciento son subsaharianos y entre ellos hay un grupo de unos 150 sudaneses que ha comenzado a organizarse por su cuenta para mantener limpia la zona en la que viven.

Tracking Pixel Contents