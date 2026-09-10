Lucía Feijoo Viera

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Aznar achaca "el drama" de Ceuta a la "enemistad" con “aliados relevantes” como Israel

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha relacionado hoy la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta con el hecho de “habernos enajenado la amistad de aliados relevantes” como Israel. “Israel es la línea de defensa más oriental de occidente y España es occidente (…) España debe recuperar cuanto antes una relación normalizada con Israel, la que nunca debió de dejar tener con un aliado estratégico, que lo es por razones de mucha mayor entidad que el prejuicio ideológico o el oportunismo ventajista”, ha dicho durante su presentación del desayuno informativo de la encargada de negocios de la Embajada israelí en España en Nueva Economía Forum. Para Dana Erlich fue una sorpresa que en medio de una “emergencia nacional” en España, se culpase a Israel. en lugar de hablar de la seguridad de Ceuta “el enfoque sea otra vez Israel”. “Para Israel nunca tuvimos dudas sobre quién tiene el control en Ceuta…Todavía me sorprende que, en vez de hablar de la seguridad de Ceuta mientras hay una emergencia nacional en España, que el enfoque sea, otra vez, Israel”, se ha lamentado.