DIRECTO | Pleno del Senado centrado en la crisis de seguridad en Ceuta / Lucía Feijoo Viera

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DIRECTO | Pleno del Senado centrado en la crisis de seguridad en Ceuta

Los debates de varias mociones sobre la crisis de Ceuta centrarán este martes los plenos parlamentarios que comienzan este martes tanto en el Congreso como en el Senado, promovidos por el PP y Vox. En el Senado habrá este martes un pleno de jornada única, que se iniciará a las 11:00 horas con los debates de tres mociones, las tres propuestas por el PP, que tiene mayoría en la cámara, y las tres sobre Ceuta: sobre el supuesto aumento de agresiones sexuales en la ciudad autónoma, la crisis de seguridad nacional y la situación sanitaria. A las 16:00 horas, en la sesión de control, Alicia García preguntará "qué más tiene que pasar para que el ministro el Interior presente su dimisión", para comenzar una decena de preguntas del PP, casi todas enfocadas a la crisis ceutí, una semana después de otro pleno en el que ya reprobaron a cinco ministros por ese asunto. Por su parte, Vox preguntará al Gobierno cómo va a responder a "un próximo ataque de Marruecos". Además de las preguntas orales, el PP ha registrado una batería de preguntas escritas al Gobierno en el Senado sobre los dispositivos extraordinarios en Ceuta y los diferentes plazos para que se normalice la situación en la ciudad autónoma. Más información