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Lucía Feijoo Viera

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Feijóo exige a Sánchez que "deje de insultar a los ceutíes": "La paciencia se ha agotado"

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha esquivado hoy en el Pleno del Congreso los ataques y acusaciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre la grave crisis de Ceuta. El presidente del PP ha exigido a Sánchez que "deje de insultar a los ceutíes", que no "minimice" la crisis y le ha recriminado que no esté atendiendo la intención declarada de Marruecos de acoger "a todas las personas que entraron ilegalmente el 30 de julio". En su opinión, Sánchez no lo hace "porque no quiere, porque es un incompetente o porque alguien está mintiendo". "¿Por que los inmigrantes siguen en Ceuta mes y medio después amargando la vida de 80.000 españoles y degradando la imagen internacional de la nación?", le ha preguntado.