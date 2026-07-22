Agencia ATLAS | Foto: EP

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Sánchez envía "solidaridad, apoyo y cariño" a las familias de las víctimas del naufragio de Cantabria

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha visitado esta mañana las instalaciones de la empresa Skydweller y ha asistido a la demostración de un prototipo de avión solar no tripulado, en el Aeropuerto de Albacete. Al inicio de su intervención Sánchez ha querido tener unas palabras para las familias de las víctimas y para los supervivientes del naufragio del buque Villaboa 1, esta madrugada, en Cantabria. "Quiero enviar unas palabras de afecto y cariño para las familias", ha dicho, y ha deseado "una pronta recuperación de los siete tripulantes que fueron rescatados en un primer momento gracias a la rápida actuación de otros buques pesqueros de la zona". También ha querido trasladar el "agradecimiento sincero a todos los servidores públicos que han participado en el rescate y a estas horas siguen en las labores de búsqueda".