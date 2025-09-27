El Periódico Extremadura

Arrancan las obras para construir la nueva cúpula del Turuñuelo

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura invertirá 6 millones de euros en la construcción de la cúpula del yacimiento de las Casas del Turuñuelo, que será una de las mayores estructuras de su clase en el país. Por un lado, protegerá un yacimiento que los arqueólogos coinciden en señalar como referente internacional para entender la cultura tartésica. Y por otro, pondrá en valor el lugar, ubicado en el término municipal de Guareña y que en los últimos años ha propiciado hallazgos claves para entender este periodo de la historia.