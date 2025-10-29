Vídeo | Primera mesa del Foro Municipalismo: urbanismo en Extremadura

Primera mesa redonda. El tema principal gira en torno al urbanismo y participan el jefe de Servicio de Urbanismo de la Junta de Extremadura, Ángel Pardo; la arquitecta y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE), Rosa Nuevo; y la alcaldesa de Coria y vicepresidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), Almudena Domingo.