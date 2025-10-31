Carlos Gil

VIDEO | Juanvic y Floristería Becedas en Cáceres: "Muchos jóvenes vienen por el Día de los Santos cuando la gente mayor va muriendo"

Las calles que rodean el paseo de Cánovas se llenan este viernes de flores. En vísperas del Día de Todos los Santos, los extremeños se acercan a recogerlas para recordar a quienes ya no están. En el legendario quiosco de Flores Juanvic, una larga cola se forma entre murmullos y aromas, mientras los trabajadores cortan tallos, combinan colores y dan forma a coronas y ramos de claveles, margaritas, gladiolos o crisantemos que inundan el mostrador y las mesas adosadas, como un anticipo de los cementerios que mañana se llenarán de vida. Más información