Santi García

María Guardiola visita el centro de reproducción asistida de Extremadura

El Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida (Cerha) ha contribuido a la natalidad en sus 20 años de existencia con una cifra estimada de 2.500 recién nacidos "vivos", según ha destacado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha señalado que hoy en día y gracias al "excelente" trabajo que realizan sus profesionales su contribución alcanza el 2 por ciento de los nacimientos que hay en la región.