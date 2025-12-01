Javier Cintas

Entrevista | Óscar Llanos, secretario general de UPA-UCE Extremadura: "Las explotaciones familiares son las que dan empleo y fijan la población al territorio"

Hijo y nieto de agricultores, él lo es también desde los 18 años. Ahora, con 40, este miajadeño asume la secretaría general de un colectivo que su padre contribuyó a fundar en la provincia de Cáceres y que asegura que siempre ha considerado como «su segunda casa». Más información