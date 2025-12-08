Jorge Valiente

Parte de la entrevista a Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo

Jorge Buxadé (Barcelona, 1975) es abogado del Estado, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo y coordinador jurídico del partido. Hace campaña en Extremadura durante el puente festivo y ofrece una entrevista a este periódico, donde concreta las líneas de la formación de cara al 21D. Más información