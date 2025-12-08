Parte de la entrevista a Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo
Jorge Buxadé (Barcelona, 1975) es abogado del Estado, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo y coordinador jurídico del partido. Hace campaña en Extremadura durante el puente festivo y ofrece una entrevista a este periódico, donde concreta las líneas de la formación de cara al 21D. Más información
Últimos vídeos
Tras las cuatro víctimas en Tenerife
Muere el pescador arrastrado por el mar en Lanzarote
CUIDAMOS TU SALUD