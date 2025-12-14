Carlos Gil

Vídeo | Pedro Sánchez, en Cáceres: "Votar al PSOE y a Gallardo para ganar, gobernar y garantizar derechos en Extremadura”

El Complejo Cultural San Francisco de Cáceres ha sido el escenario en el que cientos de militantes y cargos del Partido Socialista se han reunido este domingo en torno al secretario general del partido, Pedro Sánchez, y al candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura para las autonómicas del 21-D, Miguel Ángel Gallardo. En el acto también han intervenido la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, y la secretaria general de Juventudes Socialistas en la provincia, Irene Pozas. Más información