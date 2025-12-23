Conoce a Gloria y Víctor y su vida dedicada al arte de la piel
Si buscas la mejor artesanía en piel en Cáceres, el nombre de Gloria y Víctor es una referencia perfecta. Al frente de Artesanía Girasoles, esta pareja de maestros artesanos ha convertido su tienda-taller de cuero en un punto de encuentro para quienes valoran el lujo de lo auténtico y lo artesanal; del arte hecho a mano y del amor y cariño que hay detrás de cada pieza. Desde el año 2003, su dedicación a la marroquinería artesanal les ha permitido destacar en el sector de los regalos hechos a mano en Extremadura, ofreciendo piezas que combinan la resistencia del cuero de alta calidad con un diseño contemporáneo y personal. Ubicados estratégicamente frente al Museo Helga de Alvear. Más información