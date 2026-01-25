Heridas de gravedad dos adolescentes en la colisión entre un coche y una moto en Villafranca de los Barros
El suceso ha tenido lugar minutos después de las 20.30 horas en el cruce entre las calles Independencia y Gran Bretaña
Una adolescente de 15 años y otra de 16 han resultado heridas de carácter grave en la colisión entre un coche y una moto registrada este pasado sábado en la localidad pacense de Villafranca de los Barros.
El suceso ha tenido lugar minutos después de las 20.30 horas en el cruce entre las calles Independencia y Gran Bretaña, resultando heridas de gravedad las menores que ocupaban la moto accidentada.
Por cuenta de los hechos, ambas han sufrido una fractura de fémur cerrada, presentando, a su vez, la joven de 16 años un hombro dislocado.
Hasta el lugar de los hechos, desde donde las heridas han sido trasladadas al Hospital de Mérida, se ha desplazado el punto de atención continuada de Villafranca de los Barros, una unidad medicalizada, otra de soporte vital básico y una patrulla de la Policía Local.
- Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
- En directo | Felipe VI preside por primera vez como Rey la jura de bandera del Cefot de Cáceres
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- Cáceres suma una nueva propuesta de ocio dirigida al público infantil
- La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte
- Un juzgado de Cáceres declara nulo un seguro de vida financiado incorporado a una hipoteca sin consentimiento
- Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Mérida: todas las calles y plazas afectadas
- La historia negra del tren en Extremadura: más de 50 fallecidos en cinco accidentes graves