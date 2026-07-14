Carlos Gil

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Pablo Calvo, director de El Periódico Extremadura: "La Audiencia concluye que urdieron un plan delictivo en la Diputación de Badajoz"

David Sánchez ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a 9 años de inhabilitación, como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa por su contratación en la diputación pacense en el año 2017. Además, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Institución Provincial en ese momento y exsecretario general del PSOE extremeño hasta el pasado diciembre, ha sido igualmente condenado a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa.