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El estudiante extremeño Juan Javier Sánchez pide ante el Parlamento Europeo la reapertura del corredor ferroviario Ruta de la Plata para que las nuevas generaciones puedan construir su futuro en el oeste peninsular

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