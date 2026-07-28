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Vídeo | El Museo de Arte Romano celebra la Medalla de Extremadura

La directora del centro, Trinidad Nogales, dedica el reconocimiento a todos los profesionales que han formado parte de la institución desde su creación en 1838, en el año en que la sede de Rafael Moneo cumple cuatro décadas Más información