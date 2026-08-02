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Vídeo | Entrevista a Elena Manzano, consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social

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E. P. E.

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Vídeo | Entrevista a Elena Manzano, consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social

E. P. E.

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El PP y Vox han cerrado el curso político con la aprobación definitiva de las cuentas autonómicas de 2026, dotadas con 8.854 millones de euros y alumbradas después de meses de bloqueo y de unas elecciones anticipadas. Elena Manzano, consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, explica en esta entrevista cómo se ejecutará el mayor presupuesto de la historia de la región y aborda la aplicación de la prioridad nacional, las rebajas fiscales y la negociación salarial con los empleados públicos.

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