E. P. E.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así ha sido el desalojo de los vecinos de las diez alquerías por el incendio de Pinofranqueado

El incendio forestal declarado este martes en Pinofranqueado obligó a desalojar a alrededor de 700 personas de diez alquerías de Las Hurdes ante la evolución de las llamas. La Guardia Civil se encargó durante la jornada de evacuar a los vecinos de las zonas afectadas.

Del total de evacuados, 250 fueron trasladados a una residencia de Caminomorisco, mientras que otras 34 personas especialmente vulnerables se encuentran en Plasencia junto a cuatro trabajadores de su residencia. El resto se ha repartido entre Pinofranqueado, Plasencia, segundas residencias y domicilios de familiares.

Más información Más información