En la recta final de uno de los días más importantes de su vida, Íñigo Onieva aterriza en España tras una nueva despedida de soltero en la que ha visitado dos de las ciudades más turísticas de Europa: Italia y Croacia. Poco hablador con la prensa, en esta ocasión el empresario no pudo confirmar las informaciones de que, finalmente, Enrique Iglesias no acudirá a su boda con Tamara Falcó el próximo 8 de julio: "No lo sé".