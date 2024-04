Novedades en la guerra judicial que mantienen Ivonne Reyes y Pepe Navarro desde hace años. Después de que el Tribunal Supremo haya dado la razón a la venezolana concluyendo que no vulneró la intimidad ni el honor del presentador en la exclusiva que concedió a la revista 'Lecturas' en 2019, y haya 'condenado' al comunicador a pagar las costas del proceso cuando pedía 60.000 euros en concepto de indemnización, el ex de Eva Zaldívar ya ha confirmado que no piensa rendirse y va a por todas en esta batalla: "Se ha atentado gravemente contra mis derechos fundamentales y voy a recurrir al Constitucional, y si es necesario iré a Europa, eso no se va a quedar así" ha anunciado en su última aparición ante los medios.