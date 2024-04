El zasca de Enrique Iglesias a Íñigo Onieva que ha desvelado Tamara Falcó

Tamara Falcó, tan espontánea como siempre, ha vuelto a irse de la lengua en 'El Hormiguero', el programa de Antena 3 en el que colabora.

La marquesa de Griñón habló esta semana de la nueva canción de su hermano Enrique Iglesias, relacionándola directamente con su marido, Ínigo Onieva.

La socialité desveló que Onieva piensa que el tema de su cuñado y Yotuel, 'Fría', habla sobre él.

Tamara no pudo contener la risa después de su confesión. "Nunca me doy cuenta de que estoy ante tanta gente" reconoció antes de que el programa pusiera un fragmento del último éxito de Enrique.

"Quizás fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó. Pero no estuve con nadie, juro por Dios que me tentaron muchas veces, pero no. Baby confía-fía-fía-fía. Solo salí por una fría-fría-fría-fría-fría. Tus amigas te mentían-ían-ían-ían. Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado".

Una última frase que la socialité admitió entre risas que "bueno, eso si es verdad". Íñigo cree que la canción habla sobre él.

Cada semana la marquesa de Griñón suelta alguna perla en el programa de Pablo Motos de su familia. Titulares sorprendentes que no dejan indiferentes a los colaboradores del espacio televisivo.

Íñigo ingresa en un centro

Tal y como han desvelado en 'Y ahora Sonsoles', el yerno de Isabel Preysler ha cogido "muchos kilos" y, aunque hasta el momento no ha parado de hacer deporte y presumía de su cuerpo atlético, ha comenzado 2024 siguiendo los consejos de Tamara para perder el peso que habría ganado gracias a los turrones, la pasta y el roastbeef que habría comido con la marquesa esta Navidad.

Después de varios días a tratamiento en el 'Sha Wellness Clinic', la socialité habría dejado allí a Íñigo para viajar a Madrid para cumplir con sus compromisos en 'El Hormiguero'. Y el pasado viernes habría regresado al centro para culminar con su marido este exclusivo tratamiento détox que combina dieta con terapias naturales con el que han compensado los excesos y se han quitado de encima los indeseables kilos que todos -incluso ellos- ganamos en vacaciones.