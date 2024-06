Días después de que Anabel Pantoja anunciase que está embarazada, y de que Isa Pantoja reconociese que le dolería que su madre ejerciese de tía abuela cuando no lo hace como abuela de sus cuatro nietos -su hijo Alberto, y los tres de Kiko Rivera: Fran, Ana y Carlota- Isabel Pantoja reaparecía el pasado sábado en Almería y no dudaba en enviar un emotivo mensaje a los niños en pleno concierto a pesar de que no mantiene ningún tipo de relación con ellos.