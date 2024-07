Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista inesperada de la jornada. Tras cerca de 5 meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja daba la sorpresa anunciando su embarazo. Las reacciones a esta inesperada noticia no se han hecho esperar y una de las que más expectación despertaba, la de la madre de la influencer ya ha salido a la luz.

Otra de las personas que ha reaccionado a la noticia ha sido Rocío Carrasco, que este pasado fin de semana ha asistido al estreno del renovado musical de Rocío Jurado con la que recorrerá muchos puntos de la geografía española en los próximos meses. Carrasco se ha mostrado emocionada ante la perspectiva de convertirse en "tía abuela". "A mí no me puede sorprender. Yo no soy quién para sorprenderme de una cosa así, de algo así. Felices. Me parece perfecto, muy bien, muy bien" ha asegurado con una gran sonrisa.