Gran preocupación por el estado de salud de Isabel Pantoja entre sus seguidores y la prensa. Ante los rumores, su sobrina Anabel Pantoja ha desmentido y aclarado la situación, mostrando su descontento con la forma en que se está manejando la información, según recoge Europa Press.

Muy enfadada, Anabel ha sido tajante al hablar de la salud de su tía: "Creo que es bastante delicado, ¿no? Digo, no sé. Cada persona tendrá que hablar de lo que le pase a cada persona, no yo, ni sus hijos, ni los presentadores, ni los colaboradores. ¿No? Creo. Está todo dentro de lo que cabe bien, si no, no estaría aquí comprando en el supermercado. Por favor, con las alarmas".