Nuevamente protagonizando un revuelo mediático tras confesar que está escribiendo sus memorias, Gabriela Guillén ha adelantado algunos detalles sobre lo temas que se tratarán en ellas dejando claro que el padre de su hijo, Bertín Osborne, no será el protagonista. "No, no, no, mi vida, mi vida en general yo creo que es bastante interesante para muchas mujeres" comentaba la propia Gabriela ante los micrófonos de Europa Press. "De autoayuda, para las mujeres que van fuera de España" añadía.