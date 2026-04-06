Sara Fernández

Tori Spelling, actriz de 'Sensación de vivir' y 'Salvados por la campana', sufre un accidente de tráfico con cuatro de sus cinco hijos

La actriz Tori Spelling, una de las estrellas de las famosas series de los 90 'Beverly Hills, 90210. Sensación de vivir' y 'Salvados por la campana', ha sufrido un accidente automovilístico en una carretera de California (EEUU) cuando viajaba con siete niños el jueves pasado, y el grupo tuvo que ser trasladado a un hospital para atender sus heridas, según ha confirmado este domingo su portavoz a la NBC.