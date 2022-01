A primera hora llegaba el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores a Bruselas donde mantedrá una reunión telemática con el secretario de estado de Estados Unidos y los jefes de la diplomacia europea. Josep Borrell ha dicho que la Unión Europea no reducirá el personal de su Embajada en Ucrania, a diferencia de lo que decidió Estados Unidos. No haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica. No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania, ha dicho Borrell.