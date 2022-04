El presidente ruso, Vladimir Putin, ha vuelto a justificar este martes la invasión y asegura que no se detendrá hasta conseguir controlar todo el Donbás. Su misión ya no es desnazificar Ucrania, como dijo al comienzo, sino defender -según él- a la gente del este de Ucrania. Y añade que ese es un objetivo noble. Son declaraciones durante el encuentro que ha mantenido con el presidente bielorruso Lukashenko. Putin también ha sostenido que lo que ocurre en Ucrania es una tragedia, pero que Rusia no tuvo alternativa.