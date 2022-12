El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado esta noche a los ucranianos que les espera un año complicado, pero que no deben perder la humanidad a pesar de los "meses terribles" pasados a causa de la guerra. "No hemos perdido nuestra humanidad a pesar de que hemos pasado meses terribles. Y no lo vamos a perder aunque también nos espera un año complicado. Alcanzaremos la victoria. Y tenemos que hacerlo realmente juntos", ha dicho en su habitual discurso nocturno.