Continúa la complicada evacuación de civiles en la Franja de Gaza. Desde Estados Unidos se asegura que esta misma mañana, se va a abrir un corredor humanitario en el sur, entre Egipto y Gaza. Sería a través del paso de Rafah, para permitir la entrada de ayuda humanitaria y la salida de ciudadanos extranjeros o palestinos con doble nacionalidad.La población se enfrenta a una situación de emergencia total, a la espera de una ofensiva de Israel. Los ataques no cesan y desde Naciones temen una catástrofe sin precedentes. Sin agua y con los hospitales en estado crítico. En Israel también ha sido desalojada la ciudad fronteriza de Sderot.La violencia por ambas partes no cesa. Estos hombres tratan de salvar la vida de un adolescente, atrapado bajo los escombros en el centro de la Franja de Gaza. Los bombardeos israelíes golpean a civiles...los hospitales están desbordados.La ONU pide que se permita la entrada de suministros médicos vitales y la salida inmediata de los más vulnerables.Las morgues también están al límite, hasta el punto de recurrir a estos camiones de helados para guardar los cuerpos de las víctimas, según las imágenes difundidas en redes por un fotoperiodista palestino. Israel asegura que la gran ofensiva no va a comenzar hasta que hayan evacuado a toda la población civil palestina, pero según el líder de Hamas, los gazatíes no emigrarán hagan lo que hagan. Su siguiente paso lo deja claro el titular de Defensa: desgarrar a Hamás en una guerra "destructiva y mortal".