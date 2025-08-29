Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea Polaca se estrelló este jueves en la ciudad de Radom, al sur de Varsovia, durante un ensayo para un espectáculo aéreo. El accidente ocurrió mientras el piloto realizaba una maniobra acrobática de tonel, en la que el avión ejecuta un giro de 360 grados en el aire.

Las cámaras captaron el impactante momento en que el aparato cayó en picado sobre la pista del aeródromo militar. El piloto, único tripulante, falleció en el acto, según confirmó el portavoz del Gobierno polaco, Adam Szlapka, a través de un comunicado en redes sociales.

El presidente del país, Karol Nawrocki, y el primer ministro, Donald Tusk, expresaron públicamente su pesar. “¡Honremos su memoria!”, escribió Tusk. Por su parte, el ministro de Defensa, Wladislaw Kosniak Kamisz, se trasladó al lugar del accidente y declaró que se trata de “una gran pérdida para la Fuerza Aérea y todo el Ejército polaco.”