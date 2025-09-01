La reunión de líderes de países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) arrancó su segundo día este lunes en la ciudad nororiental china de Tianjin, con la presencia de los mandatarios chino, Xi Jinping, ruso, Vladímir Putin, indio, Narendra Modi o iraní, Masud Pezeshkian, entre otros.

En su discurso de apertura de la reunión, Xi destacó las "contribuciones significativas al mantenimiento de la seguridad regional, la promoción del desarrollo común y la mejora del bienestar de las personas" por parte del organismo, al que describió como "un ejemplo para un nuevo tipo de relaciones internacionales".