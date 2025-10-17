Lucía Feijoo Viera

Trump aleja de Zelenski los misiles Tomahawk y asegura que Putin "quiere poner fin a la guerra"

asta hace poco más de 24 horas el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski parecía acercarse a su meta de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, accediera a facilitarle misiles de largo alcance Tomahawk, un potente arma de precisión que permitiría a Kiev profundizar los ataques dentro del territorio ruso y podría cambiar el curso de la guerra de invasión lanzada por Vladimir Putin. Este viernes, con los dos líderes sentados frente a frente en la Casa Blanca, y un día después de que Trump mantuviera una conversación telefónica de dos horas y media con el líder ruso, las opciones de Zelenski se han desvanecido.