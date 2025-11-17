Lucía Feijoo Viera

Las intensas lluvias en el norte de Italia causan inundaciones y dejan dos desaparecidos

Las intensas precipitaciones provocaron inundaciones en varias regiones del noreste de Italia el lunes. Los bomberos dijeron que realizaron decenas de intervenciones para rescatar a residentes atrapados en sus hogares. Imágenes filmadas por los bomberos desde un helicóptero mostraron el pueblo de Romans d’Isonzo, en la provincia de Gorizia de la región de Friuli Venezia Giulia, inundado por las aguas del cercano río Torre. Los servicios de rescate continuaban el lunes buscando a dos personas que desaparecieron --una anciana y un niño-- después de que un deslizamiento de tierra golpeara su casa en el pueblo de Brazzano di Cormons.