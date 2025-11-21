Lucía Feijoo Viera

Zelenski, sobre el plan de Trump: "Ucrania puede verse en el riesgo de perder su dignidad o a un aliado clave"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes en un discurso a la nación que el país puede enfrentarse a tener que elegir entre perder su dignidad o renunciar a un aliado clave, después de que haya trascendido que EE.UU. le ha propuesto un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra que cruza varias de las líneas rojas de Ucrania. "Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Es uno de los momentos de más presión sobre Ucrania. Ahora Ucrania puede encontrarse ante elecciones muy difíciles. O perder la dignidad o arriesgarse a perder a un aliado clave. O 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente complicado", dijo Zelenski. Más información