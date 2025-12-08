Japón activa la alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,6 en el noreste del país
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón, por el que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró la alerta por tsunami de hasta tres metros, urgiendo a evacuar a más de 13.000 personas sin que se informase de víctimas ni daños materiales remarcables. Más información
