Los sirios celebran el primer año de la caída de Bashar al Asad

Miles de personas se congregaron este lunes en las inmediaciones de la plaza de los Omeyas en Damasco, Siria, para tomar parte en las celebraciones iniciales por el primer aniversario de la caída de Bashar al Asad, que arrancaron con desfiles militares y espectáculos de parapente en medio de un ambiente festivo. Más información