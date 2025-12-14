PI STUDIO

Al menos 11 muertos y 29 heridos en un ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sídney

Al menos 11 personas han muerto y 29 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes -- uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido y en estado crítico -- en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá. Más información