Un tren arrolla una manada de elefantes en la India

Sara Fernández

Siete elefantes han muerto arrollados por un tren en la India con destino a Delhi. La manada, de la que un ejemplar resultó herido, estaba próxima a las vías de madrugada cuando el tren impactó con ellos en un lugar que no está designado como corredor para elefantes. La colisión provocó el descarrilamiento de la locomotora y cinco vagones, aunque, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.

