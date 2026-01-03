Secciones

La vicepresidenta de Venezuela dice que se desconoce el paradero de Maduro y exige a EEUU una prueba de vida

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EEUU, Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. Más información

