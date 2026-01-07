Lucía Feijoo Viera

Delcy Rodríguez declara siete días de duelo por los “jóvenes mártires” que dieron su vida en la defensa de Venezuela

Delcy Rodríguez ha declarado siete días de duelo por los “jóvenes mártires” que dieron su vida en la defensa de Nicolás Maduro. La presidenta encargada de Venezuela ha asegurado que “son un país de paz” que fue “agredido y atacado”. “Aquí no hay guerra porque nosotros no estamos en guerra”, ha añadido Rodríguez durante unas declaraciones desde Caracas.