Lucía Feijoo Viera

Así es el parque temático invernal más grande del mundo: un universo de esculturas de hielo gigantes

El Harbin Ice and Snow World, considerado el parque temático invernal más grande del planeta, ha inaugurado oficialmente su temporada con espectaculares fuegos artificiales en el norte de China. Ubicado junto al río Songhua, el recinto ocupa 1,2 millones de metros cuadrados y ha sido construido con 400.000 metros cúbicos de hielo, transformados en torres monumentales y réplicas de iconos mundiales. En su centro destaca una torre de hielo de 42,8 metros, rodeada de esculturas dispuestas como un copo de nieve. El parque recibió más de 3,5 millones de visitantes el año pasado y ofrece experiencias como toboganes de hielo gigantes, incluso con temperaturas que pueden descender hasta -30 °C. China impulsa este fenómeno como parte de su apuesta por la economía del hielo y la nieve.